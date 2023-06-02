Более 20 тысяч оккупантов были ликвидированы при попытках захватить Бахмут - Череватый

Детали

В течение четверга на Бахмутском направлении россияне 452 раза обстреляли позиции ВСУ различными калибрами ствольной артиллерии и РСЗО, совершили 6 авианалетов. Таким мощным артиллерийским огнем враг пытается прикрывать свои ротационные мероприятия, отметил Череватый

"Наносим мощные удары. 107 оккупантов уничтожили, 126 получили ранения, уничтожили вражеский БМП, 7 орудий, самоходную артустановку "Пион", три полевых склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля", - сообщил Череватый.

Также спикер Восточной группировки войск ВСУ отметил, что сейчас Бахмут не имеет стратегической ценности. А то, что российская пропаганда пытается представить как успех, нивелируется теми потерями, которые россия понесла при попытках захватить Бахмут.

“Есть дискуссия, но все сходятся, что более 20 тыс летальных потерь. Это невероятные потери для районного центра, вся их информационная мишура... Мы достигли главного: мы их истощили, выбили, мы заставили вагнеровцев бежать. И в дальнейшем наносим мощные удары по их группировке. Те войска, которые заходят вместо "Вагнера", не очень стремятся туда заходить, потому что знают, что было с их предшественниками", - сказал Череватый.

Напомним

россия потеряла по меньшей мере 60 000 человек при попытке захватить город Бахмут, заявил агентству dpa западный чиновник.