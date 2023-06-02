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Понад 20 тисяч окупантів були ліквідовані при спробах захопити Бахмут - Череватий

Понад 20 тисяч окупантів були ліквідовані при спробах захопити Бахмут - Череватий

Київ • УНН

 • 689946 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. На Бахмутському напрямку за минулу добу ЗСУ знищили 107 окупантів, три склади з боєприпасами та низку ворожої техніки. Загальна кількість втрат, які росія понесла при спробах захопити Бахмут перевищує 20 тисяч, про це заявив в ефірі загальноукраїнського телемарафону "Єдині новини" речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, пише УНН.

Деталі

Протягом четверга на Бахмутському напрямку росіяни 452 рази обстріляли позиції ЗСУ різними калібрами ствольної артилерії та РСЗВ, здійснили 6 авіанальотів. Таким потужним артилерійським вогнем ворог намагається прикривати свої ротаційні заходи, зазначив Череватий

"Наносимо потужні удари. 107 окупантів знищили, 126 зазнали поранення, знищили ворожий БМП, 7 гармат, самохідну артустановку "Піон", три польових склади з боєприпасами і 4 військових автомобілі", - повідомив Череватий.

Також речник Східного угруповання військ ЗСУ зауважив, що наразі Бахмут не має стратегічної цінності. А те, що російська пропаганда намагається представити як успіх, нівелюється тими втратами, які росія понесла при намаганнях захопити Бахмут.

“Є дискусія, але всі сходяться, що більше 20 тис летальних втрат. Це неймовірні втрати для районного центру, вся їх інформаційна мішура... Ми досягли головного: ми їх виснажили, вибили, ми змусили вагнерівців втекти. І надалі наносимо потужні удари по їх угрупуванню. Ті війська, які заходять замість "Вагнера", не дуже прагнуть туди заходити, тому що знають, що було з їх попередниками", - сказав Череватий.

Нагадаємо

росія втратила щонайменше 60 000 людей при спробі захопити місто Бахмут, заявив агентству dpa західний чиновник.

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