В Бахмуті вбито щонайменше 60 тисяч російських військових - dpa
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. росія втратила щонайменше 60 000 людей при спробі захопити місто Бахмут, заявив агентству dpa західний чиновник, інформує УНН.
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Чиновник також сказав, що загальні втрати росії становлять "значно понад 200 000 осіб", і є ознаки того, що очікуваний український контрнаступ може розпочатися протягом кількох тижнів.
"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало росії щонайменше 60 000 жертв на цій ділянці Бахмут-Попасна під час річного бою", - сказав чиновник.
Це "консервативна оцінка" втрат росіян на цій ділянці фронту.
Про ймовірну розбивку вбитих на поранених чиновник сказав: "Я думаю, ми б сказали про принаймні третину вбитих".
"Наразі ми оцінюємо, що у Бахмуті українські елементи пішли з основної забудованої частини міста. Ми бачимо, що сили вагнера перебувають у процесі виведення принаймні на даний момент. Заміна цих силових елементів є важливим зобов'язанням і так перевантажених регулярних сил росії", — додав чиновник.
"За нашими оцінками, схоже, що вдв (російські повітряно-десантні війська) беруть активну участь у цій заміні відходу вагнера. Ми відчуваємо, що це, мабуть, викличе невдоволення керівництва вдв".
Західний чиновник додав: "За нашими оцінками, сили, які українці відновили для контрнаступу, нині або перебувають, або, мабуть, скоро перемістяться до районів збору, які дадуть їм доступ у досить короткий термін туди, де вони насправді хочуть мати свої осі атаки".
"Я думаю, що всі ознаки вказують на те, що це станеться протягом кількох тижнів, а не місяців", — додав він.
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