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В Бахмуті вбито щонайменше 60 тисяч російських військових - dpa

В Бахмуті вбито щонайменше 60 тисяч російських військових - dpa

Київ • УНН

 • 862583 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. росія втратила щонайменше 60 000 людей при спробі захопити місто Бахмут, заявив агентству dpa західний чиновник, інформує УНН.

Деталі

Чиновник також сказав, що загальні втрати росії становлять "значно понад 200 000 осіб", і є ознаки того, що очікуваний український контрнаступ може розпочатися протягом кількох тижнів.

"Ми вважаємо, що захоплення Бахмута, ймовірно, коштувало росії щонайменше 60 000 жертв на цій ділянці Бахмут-Попасна під час річного бою", - сказав чиновник.

Це "консервативна оцінка" втрат росіян на цій ділянці фронту.

Про ймовірну розбивку вбитих на поранених чиновник сказав: "Я думаю, ми б сказали про принаймні третину вбитих".

"Наразі ми оцінюємо, що у Бахмуті українські елементи пішли з основної забудованої частини міста. Ми бачимо, що сили вагнера перебувають у процесі виведення принаймні на даний момент. Заміна цих силових елементів є важливим зобов'язанням і так перевантажених регулярних сил росії", — додав чиновник.

"За нашими оцінками, схоже, що вдв (російські повітряно-десантні війська) беруть активну участь у цій заміні відходу вагнера. Ми відчуваємо, що це, мабуть, викличе невдоволення керівництва вдв".

Західний чиновник додав: "За нашими оцінками, сили, які українці відновили для контрнаступу, нині або перебувають, або, мабуть, скоро перемістяться до районів збору, які дадуть їм доступ у досить короткий термін туди, де вони насправді хочуть мати свої осі атаки".

"Я думаю, що всі ознаки вказують на те, що це станеться протягом кількох тижнів, а не місяців", — додав він.

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