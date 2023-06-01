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В Бахмуте убито по меньшей мере 60 тысяч российских военных - dpa

В Бахмуте убито по меньшей мере 60 тысяч российских военных - dpa

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. россия потеряла по меньшей мере 60 000 человек при попытке захватить город Бахмут, заявил агентству dpa западный чиновник, информирует УНН.

Детали

Чиновник также сказал, что общие потери россии составляют "значительно более 200 000 человек", и есть признаки того, что ожидаемое украинское контрнаступление может начаться в течение нескольких недель.

"Мы считаем, что захват Бахмута, вероятно, стоил россии по меньшей мере 60 000 жертв на этом участке Бахмут-Попасная во время годового боя", — сказал чиновник.

Это "консервативная оценка" потерь россиян на этом участке фронта.

О вероятной разбивке убитых на раненых чиновник сказал: "Я думаю, мы бы сказали по крайней мере о трети убитых".

"Сейчас мы оцениваем, что в Бахмуте украинские элементы ушли из основной застроенной части города. Мы видим, что силы вагнера находятся в процессе вывода по крайней мере на данный момент. Замена этих силовых элементов является важным обязательством и так перегруженных регулярных сил россии", — добавил чиновник.

"По нашим оценкам, похоже, что вдв (российские воздушно-десантные войска) принимают активное участие в этой замене отхода вагнера. Мы чувствуем, что это, по-видимому, вызовет недовольство руководства вдв".

Западный чиновник добавил: "По нашим оценкам, силы, которые украинцы восстановили для контрнаступления, в настоящее время либо находятся, либо, по-видимому, скоро переместятся в районы сбора, которые дадут им доступ в достаточно короткий срок туда, где они на самом деле хотят иметь свои оси атаки".

"Я думаю, что все признаки указывают на то, что это произойдет в течение нескольких недель, а не месяцев", — добавил он.

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