Более 20 человек пострадали во время торнадо в Иллинойсе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Из-за торнадо в американском штате Иллинойс пострадали по меньшей мере 21 человек. Кроме того, стихия полностью или частично разрушила более 100 домов. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
По словам губернатора штата Брюса Ронера, трое пострадавших находятся в больнице, еще 18 получили незначительные повреждения.
Как отмечает телеканал, торнадо повредило линии электропередач, в результате чего более 2 тысяч жителей города Тейлорвилл остались без света.
Помимо этого власти штата Джорджия пытаются выяснить, было ли торнадо причиной повреждений инфраструктуры военно-морской базы Кингс-бей, где также пострадали двое военнослужащих.
Как сообщал УНН, в аэропорту Ла-Гуардия, штат Нью-Йорк, самолет Bombardier Global Express задел частный самолет президента США Дональда Трампа.