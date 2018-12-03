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Понад 20 людей постраждали під час торнадо в Іллінойсі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Через торнадо в американському штаті Іллінойс постраждали щонайменше 21 людина. Крім того, стихія повністю або частково зруйнувала понад 100 будинків. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

За словами губернатора штату Брюса Ронера, троє потерпілих перебувають в лікарні, ще 18 отримали незначні пошкодження.

Як зазначає телеканал, торнадо пошкодило лінії електропередач, в результаті чого понад 2 тисячі жителів міста Тейлорвілл залишилися без світла.

Крім цього влада штату Джорджія намагається з’ясувати, чи було торнадо причиною пошкоджень інфраструктури військово-морської бази Кінгс-бей, де також постраждали двоє військовослужбовців.

Як повідомляв УНН, в аеропорту Ла-Гуардія, штат Нью-Йорк, літак Bombardier Global Express зачепив приватний літак президента США Дональда Трампа.

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