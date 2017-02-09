Более 20 автобусных рейсов отменили в Кировоградской области

В частности автобусные маршруты отменили в направлении Киева, Умани, Днепра и Винницы.

Как сообщили корреспонденту УНН в диспетчерской службе автовокзала, среди причин отмены рейсов - сложные погодные условия и техническая неисправность транспорта.

Напомним, как сообщал УНН, движение транспорта ограничено в четырех областях Украины - Хмельницкой, Волынской, Закарпатской и в Херсонской.