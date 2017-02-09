Более 20 автобусных рейсов отменили в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня в Кировоградской области отменили 25 автобусных рейсов. Соответствующая информация обнародована на табло автовокзала "Кропивницкий", передает корреспондент УНН.
В частности автобусные маршруты отменили в направлении Киева, Умани, Днепра и Винницы.
Как сообщили корреспонденту УНН в диспетчерской службе автовокзала, среди причин отмены рейсов - сложные погодные условия и техническая неисправность транспорта.
Напомним, как сообщал УНН, движение транспорта ограничено в четырех областях Украины - Хмельницкой, Волынской, Закарпатской и в Херсонской.