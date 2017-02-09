Понад 20 автобусних рейсів скасували на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні на Кіровоградщині скасували 25 автобусних рейсів. Відповідну інформацію оприлюднено на табло автовокзалу "Кропивницький", передає кореспондент УНН.
Зокрема автобусні маршрути відмінили у напрямку Києва, Умані, Дніпропетровська та Вінниці.
Як повідомили кореспонденту УНН у диспетчерський службі автовокзалу, серед причин відміни рейсів – складні погодні умови та технічна несправність транспорту.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, рух транспорту обмежено в чотирьох областях України - Хмельницькій, Волинській, Закарпатській і у Херсонській.