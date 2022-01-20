Более 14 тысяч одесситов посетили пляжи города на Крещение
Киев • УНН
ОДЕССА. 20 января. УНН. 14 тысяч человек посетили пляжи Одессы 19 января на крещенские купания. Непосредственно в море зашли более 5,5 тыс. Об этом сообщает мэрия Одессы, передает УНН.
Происшествий не было. Крещенские купания проходили в Лузановке, на Ланжероне, на пляже “Золотой берег” и на 17-ом причале морвокзала.
Безопасность обеспечивали водолазы-спасатели с необходимой техникой и оборудованием, медики, полицейские, а также представители общественных организаций.
На локациях были размещены палатки для обогрева с горячим чаем и печеньем.