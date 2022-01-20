Понад 14 тисяч одеситів відвідали пляжі міста на Водохреще
Київ • УНН
ОДЕСА. 20 січня. УНН. 14 тисяч людей відвідали пляжі Одеси 19 січня на водохресні купання. Безпосередньо до моря зайшли понад 5,5 тис. Про це повідомляє мерія Одеси, передає УНН.
Пригод не було. Хрещенські купання проходили у Лузанівці, на Ланжероні, на пляжі “Золотий берег” та на 17-му причалі морвокзалу.
Безпеку забезпечували водолази-рятувальники з необхідною технікою та обладнанням, медики, поліцейські та представники громадських організацій.
На локаціях були розміщені намети для обігріву з гарячим чаєм та печивом.