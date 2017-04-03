Более 110 тыс. Граждан Турции задержали после неудачного госпереворота

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 59526 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106807 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164234 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120556 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119064 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113904 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105171 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107281 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103744 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156209 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 110 тыс. Граждан Турции задержали после неудачного госпереворота

Более 110 тыс. Граждан Турции задержали после неудачного госпереворота

Киев  •  УНН

 • 11060 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Более 113 тыс. Граждан Турции были задержаны правоохранительными органами за восемь месяцев после неудачной попытки государственного переворота по подозрению в связях с организацией фетой исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

Более 113 тыс. Граждан Турции были задержаны правоохранительными органами за восемь месяцев после неудачной попытки государственного переворота по подозрению в связях с организацией фетой исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Почти 50 тыс. Из них остаются под стражей, сообщил в воскресенье глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

"Среди заключенных под стражу 10732 полицейских, 7643 военнослужащих, 168 генералов, 2575 судей и прокуроров, 208 чиновников и 26 177 гражданских лиц", - приводит слова С.Сойлу агентство Anadolu.

Министр отметил, что в данный момент под стражей остаются более 47 тыс. Подозреваемых в связях с Гюлена. Всего же было проведено 113 260 задержаний: 65,36 тыс. Человек были позднее отпущены на свободу, из них 41,5 тыс. Остаются под наблюдением правоохранителей.

При этом 863 подозреваемых до сих пор находятся в бегах, утверждает министр.

Как сообщал УНН, 23 февраля 2017 прокуратура Стамбула завершила расследование в связи с попыткой переворота 15 июля 2016.

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