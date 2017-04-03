Более 110 тыс. Граждан Турции задержали после неудачного госпереворота
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Более 113 тыс. Граждан Турции были задержаны правоохранительными органами за восемь месяцев после неудачной попытки государственного переворота по подозрению в связях с организацией фетой исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Более 113 тыс. Граждан Турции были задержаны правоохранительными органами за восемь месяцев после неудачной попытки государственного переворота по подозрению в связях с организацией фетой исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Почти 50 тыс. Из них остаются под стражей, сообщил в воскресенье глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
"Среди заключенных под стражу 10732 полицейских, 7643 военнослужащих, 168 генералов, 2575 судей и прокуроров, 208 чиновников и 26 177 гражданских лиц", - приводит слова С.Сойлу агентство Anadolu.
Министр отметил, что в данный момент под стражей остаются более 47 тыс. Подозреваемых в связях с Гюлена. Всего же было проведено 113 260 задержаний: 65,36 тыс. Человек были позднее отпущены на свободу, из них 41,5 тыс. Остаются под наблюдением правоохранителей.
При этом 863 подозреваемых до сих пор находятся в бегах, утверждает министр.
Как сообщал УНН, 23 февраля 2017 прокуратура Стамбула завершила расследование в связи с попыткой переворота 15 июля 2016.