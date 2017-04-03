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Понад 110 тис. громадян Туреччини затримали після невдалого держперевороту

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Більш 113 тис. громадян Туреччини були затримані правоохоронними органами за вісім місяців після невдалої спроби державного перевороту за підозрою в зв’язках з організацією ФЕТО ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена, передає УНН з посиланням на ТАСС.

Більш 113 тис. громадян Туреччини були затримані правоохоронними органами за вісім місяців після невдалої спроби державного перевороту за підозрою в зв’язках з організацією ФЕТО ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена. Майже 50 тис. з них залишаються під вартою, повідомив у неділю глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу.

“Серед ув’язнених під варту 10 732 поліцейських, 7 643 військовослужбовців, 168 генералів, 2 575 суддів і прокурорів, 208 чиновників і 26 177 цивільних осіб,” — наводить слова С.Сойлу агентство Anadolu.

Міністр зазначив, що в даний момент під вартою залишаються більше 47 тис. підозрюваних в зв’язках з Гюленом. Всього ж було проведено 113 260 затримань: 65,36 тис. чоловік були пізніше відпущені на свободу, з них 41,5 тис. залишаються під наглядом правоохоронців.

При цьому 863 підозрюваних досі перебувають в бігах, стверджує міністр.

Як повідомляв УНН, 23 лютого 2017 року прокуратура Стамбула завершила розслідування у зв’язку зі спробою перевороту 15 липня 2016 року.

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