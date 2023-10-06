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Более 100 погибших: на военную академию в Сирии террористы совершили нападение беспилотниками.

Более 100 погибших: на военную академию в Сирии террористы совершили нападение беспилотниками.

Киев • УНН

 • 712648 просмотра

Киев. 6 октября. УНН. По меньшей мере 100 человек погибли в результате атаки беспилотника на военную академию в сирийской провинции Хомс в четверг. Об этом пишет DW, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению Министерства обороны Сирии, среди погибших также были гражданские лица, которые утверждали, что за нападением стоят террористические группы.

Сирийская обсерватория по правам человека — британская организация по мониторингу войны — заявила, что более 100 человек были убиты и еще 125 ранены.

Сирийские военные заявили, что «вооруженные террористические организации» атаковали «церемонию выпуска офицеров военной академии», сообщает государственное информационное агентство SANA.

По словам военных, во время атаки участвовали "дроны со взрывчаткой".

Ответственность за нападение никто на себя не взял, но Сирийская обсерватория назвала возможными подозреваемыми либо исламистское ополчение Тахрир аш-Шам, либо так называемое «Исламское государство» .

Как сообщает Reuters, министр обороны Сирии присутствовал на церемонии вручения дипломов, но ушел незадолго до атаки.

Цитата

«После церемонии люди спустились во двор, и ударила взрывчатка. Мы не знаем, откуда она взялась, на земле валялись трупы», — сказал Reuters человек, который помогал устанавливать украшения для мероприятия.

Главное командование армии осудило нападение как "трусливое" и пообещало "ответить в полную силу".

Хомс находится под контролем правительства Башара Асада с 2017 года.

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