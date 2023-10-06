Понад 100 загиблих: на військову академію у Сирії терористи здійснили напад безпілотниками
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Щонайменше 100 людей загинули в результаті атаки безпілотника на військову академію в сирійській провінції Хомс у четвер. Про це пише DW, передає УНН.
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Згідно із заявою міністерства оборони Сирії, серед загиблих також були цивільні, які стверджували, що за нападом стоять терористичні групи.
Сирійська обсерваторія з прав людини — організація моніторингу війни, що базується у Великій Британії — заявила, що понад 100 людей були вбиті та ще 125 поранені.
Сирійські військові заявили, що «озброєні терористичні організації» атакували «церемонію випуску офіцерів військової академії», повідомляє державне інформаційне агентство SANA.
За словами військових, під час атаки брали участь "дрони з вибухівкою".
Відповідальність за напад ніхто на себе не взяв, але Сирійська обсерваторія назвала можливими підозрюваними або ісламістське ополчення Тахрір аш-Шам, або так звану «Ісламську державу» .
Як повідомляє Reuters, міністр оборони Сирії був присутній на церемонії вручення дипломів, але пішов незадовго до атаки.
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«Після церемонії люди спустилися у двір, і вдарила вибухівка. Ми не знаємо, звідки вона взялася, і на землі валялися трупи», — сказав Reuters чоловік, який допомагав встановлювати прикраси для заходу.
Головне командування армії засудило напад як "боягузливий" і пообіцяло "відповісти повною силою".
Хомс перебуває під контролем уряду Башара Асада з 2017 року.
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