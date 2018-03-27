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Более 100 тыс. дел уже поступили в обновленный Верховный суд Украины

Более 100 тыс. дел уже поступили в обновленный Верховный суд Украины

Киев  •  УНН

 • 9122 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. С начала работы нового состава Верховного суда Украины поступило более 100 тыс. дел. Об этом сегодня на брифинге в Киеве по случаю первых 100 дней работы нового ВСУ сообщила его председатель Валентина Данишевская, передает корреспондент УНН.

"Итак, 75 тыс. дел мы получили из остатков и еще около 30 тыс. мы получили извне. Итак, больше 100 тыс. дел имеем у себя в руках и должны рассмотреть. Распределение дел происходит, но с этим количеством ни один компьютер справиться не может. Поэтому сейчас распределены между судьями около 85 тыс. дел ", - сказала Данишевская.

По ее словам, чемпионом в количестве дел, которые поступают, является Кассационный административный суд - к нему поступило старых дел около 40 тыс. и поступает больше, чем в других юрисдикциях.

"Если посмотреть на нагрузку на одного судью, то в Хозяйственном это - около 300 дел, в Административном - около 2 тысяч", - отметила Данишевская.

В то же время она отметила, что больше 7000 дел судьями уже рассмотрено.

Напомним, 15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный Суд в составе 115 судей.

Как сообщал УНН, 30 ноября 2017 года главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую.

Украинские Национальные Новости

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