Более 100 тыс. дел уже поступили в обновленный Верховный суд Украины

"Итак, 75 тыс. дел мы получили из остатков и еще около 30 тыс. мы получили извне. Итак, больше 100 тыс. дел имеем у себя в руках и должны рассмотреть. Распределение дел происходит, но с этим количеством ни один компьютер справиться не может. Поэтому сейчас распределены между судьями около 85 тыс. дел ", - сказала Данишевская.

По ее словам, чемпионом в количестве дел, которые поступают, является Кассационный административный суд - к нему поступило старых дел около 40 тыс. и поступает больше, чем в других юрисдикциях.

"Если посмотреть на нагрузку на одного судью, то в Хозяйственном это - около 300 дел, в Административном - около 2 тысяч", - отметила Данишевская.

В то же время она отметила, что больше 7000 дел судьями уже рассмотрено.

Напомним, 15 декабря 2017 года начал работу новый Верховный Суд в составе 115 судей.

Как сообщал УНН, 30 ноября 2017 года главой нового Верховного Суда избрали судью Валентину Данишевскую.