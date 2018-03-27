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Понад 100 тис. справ уже надійшли до оновленого Верховного суду України

Київ • УНН

 • 9122 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Від початку роботи нового складу Верховного суду України до нього надійшло понад 100 тис. справ. Про це сьогодні на брифінгу у Києві з нагоди перших 100 днів роботи нового ВСУ повідомила його голова Валентина Данішевська, передає кореспондент УНН.

“Отже, 75 тисяч справ ми отримали із залишків і ще близько 30 тисяч ми отримали ззовні. Отже, більше 100 тисяч справ маємо в себе в руках і повинні розглянути. Розподіл справ відбувається, але з цією кількістю жоден комп’ютер впоратися не може. Тож зараз розподілено між суддями близько 85 тисяч справ”, — сказала Данішевська.

За її словами, чемпіоном у кількості справ, які надходять, є Касаційний адміністративний суд — до нього надійшло старих справ близько 40 тисяч і надходить більше, ніж у інших юрисдикціях.

“Якщо подивитися на навантаження на одного суддю, то у Господарському це — близько 300 справ, у Адміністративному — близько 2 тисяч”, — зазначила Данішевська.

Водночас вона зауважила, що більше 7 тисяч справ суддями вже розглянуто.

Нагадаємо, 15 грудня 2017 року розпочав роботу новий Верховний Суд у складі 115 суддів.

Як повідомляв УНН, 30 листопада 2017 року головою нового Верховного Суду обрали суддю Валентину Данішевську.

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