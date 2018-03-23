Более 100 килограммов янтаря задержали на границе с Польшей

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 7426 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 13432 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59953 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72235 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101685 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108998 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116461 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132921 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Более 100 килограммов янтаря задержали на границе с Польшей

Более 100 килограммов янтаря задержали на границе с Польшей

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Большую партию "солнечного" камня задержали сегодня после обеда пограничники Мостиского отряда на украинско-польской границе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Общая обзорная группа обнаружила скрытые камни в двойном потолке и самодельном люке над сиденьем водителя. Управлял микроавтобусом "Мерседес" житель Львовской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что "в настоящее время в автомобиле нашли почти 17 полиэтиленовых пакетов с янтарем, вес каждого примерно 6-7 килограммов".

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"Сейчас продолжается осмотр транспортного средства. Устанавливается общий вес и стоимость обнаруженного янтаря", - добавили пограничники.

Напомним, сотрудники СБУ изъяли 3 тонны янтаря в Житомирской области.

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