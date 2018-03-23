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Понад 100 кілограмів бурштину затримали на кордоні з Польщею

Понад 100 кілограмів бурштину затримали на кордоні з Польщею

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Велику партію “сонячного” каміння затримали сьогодні після обіду прикордонники Мостиського загону на українсько-польському кордоні, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

“Спільна оглядова група виявила приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія. Кермував мікроавтобусом „Мерседес“ житель Львівщини”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі також відзначили, що "на цей час у автомобілі знайшли майже 17 поліетиленових пакетів з бурштином, вага кожного приблизно 6-7 кілограмів".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Рівному поліція вилучила майже 140 кг бурштину

"Наразі триває огляд транспортного засобу. Встановлюється загальна вага та вартість виявленого бурштину", - додали прикордонники.

Нагадаємо, співробітники СБУ вилучили 3 тонни бурштину у Житомирській області.

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