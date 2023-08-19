Более 10 тысяч пар подали заявления на регистрацию брака в "Дии" - Федоров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Заявления на регистрацию брака в мобильном приложении "Дии" подали уже более 10 тысяч пар украинцев. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Раньше поход в ЗАГС и оформление заявления о регистрации брака были долгими и неромантичными. Сейчас все изменилось. В этом убедились более 10 тысяч украинцев", — говорится в заметке Федорова.
Детали
Федоров отметил, что сейчас Украина отошла от устаревших бумажных процедур и все переведено в онлайн.
"Люди должны тратить время на важные дела, а не скучные вещи. Если любовь не ждет, то и вы не должны. Все быстро, удобно и просто", — отметил Михаил Федоров.
Дополнение
Он напомнил, что для того, чтобы подать заявление о регистрации брака, нужно 15 минут свободного времени и интернет.
"Зашли в удобное время в "Дию", заполнили форму. И все. Вам придет на электронную почту ответ и детали церемонии. Главное — не забыть связаться с любимым человеком в ЗАГС в выбранную дату", — написал Федоров.
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