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Понад 10 тисяч пар подали заяви на реєстрацію шлюбу в "Дії" - Федоров

Понад 10 тисяч пар подали заяви на реєстрацію шлюбу в "Дії" - Федоров

Київ • УНН

 • 754894 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Заяви на реєстрацію шлюбу у "Дії" подали вже понад 10 тисяч пар українців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

"Раніше похід у ДРАЦС та оформлення заяви про реєстрацію шлюбу були довгими та неромантичними. Зараз усе змінилося. У цьому переконалися понад 10 тисяч українців", — йдеться у дописі Федорова.

Деталі

Федоров відзначив, що наразі Україна відійшла від застарілих паперових процедур та все переведено в онлайн.

"Люди мають витрачати час на важливі справи, а не нудні речі. Якщо кохання не чекає, то і ви не повинні. Все швидко, зручно та просто", — зауважив Михайло Федоров.

Доповнення 

Він нагадав, що для того, щоб подати заяву про реєстрацію шлюбу, потрібно 15 хвилин вільного часу та інтернет.

"Зайшли в зручний час у "Дію", заповнили форму. І все. Вам надійде на електронну пошту відповідь та деталі церемонії. Головне — не забути з’явитися з коханою людиною в ДРАЦС у вибрану дату", — написав Федоров.

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