Более 1,3 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Более 1 300 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии несут службу в центральной части города в связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.