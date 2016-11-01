Более 1,3 тыс. правоохранителей обеспечивают правопорядок в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Более 1 300 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии несут службу в центральной части города в связи с проведением мероприятий с массовым участием граждан. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Так, для недопущения нарушений общественного порядка во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан работники структурных подразделений столичной полиции и военнослужащие Национальной гвардии несут службу в усиленном режиме.
Правоохранители призывают граждан соблюдать установленные правила поведения в общественных местах и не нарушать правопорядок.