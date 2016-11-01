Понад 1,3 тис. правоохоронців забезпечуюють правопорядок у центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Понад 1300 працівників поліції та військовослужбовців Національної гвардії несуть службу у центральній частині міста у зв’язку з проведенням заходів із масовою участю громадян. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Так, задля недопущення порушень громадського порядку під час засідання Верховної Ради України та проведення заходів з масовою участю громадян працівники структурних підрозділів столичної поліції та військовослужбовці Національної гвардії несуть службу в посиленому режимі.
Правоохоронці закликають громадян дотримуватись встановлених правил поведінки у громадських місцях і не порушувати правопорядок.