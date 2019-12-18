Более 1,2 тыс. авиабомб уничтожили с начала года в Украине

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Так, с начала года пиротехнические подразделения ГСЧС изъяли и уничтожили 64415 взрывоопасных предметов, в том числе 1244 авиабомбы.

Напомним, вблизи Калиновки в Винницкой области полностью завершили поверхностное разминирование технической территории 48-го арсенала, где в сентябре произошло задымление и взрывы.