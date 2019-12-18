Понад 1,2 тис. авіабомб знищили з початку року в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Цього року піротехніки ДСНС України уже вилучили та знищили понад 64 тисячі вибухонебезпечних предметів, у тому числі понад 1,2 тисячі авіаційних бомб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу відомства.
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Так, з початку року піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знищили 64415 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 1244 авіабомби.
Нагадаємо, поблизу Калинівки у Вінницькій області повністю завершили поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу, де у вересні сталося задимлення та вибухи.