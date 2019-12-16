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Біля Калинівки завершили розмінування території арсеналу

Біля Калинівки завершили розмінування території арсеналу

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу поблизу Калинівки у Вінницькій області, повністю завершено. Про це повідомив командир військової частини полковник Микола Батюк інформагентству Міноборони України "АрміяInform", передає УНН.

"Поверхневе розмінування технічної території 48-го арсеналу поблизу Калинівки, що на Вінниччині, повністю завершено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів, які не підлягали транспортуванню, закінчилось. Наразі на технічній території працює спеціальна група фахівців-саперів, яка проводить перевірку якості розмінування.

"Фахівці, що входять до складу групи, не брали участі в розмінуванні. Тобто це незалежна команда спеціалістів. Вони по квадратах перевіряють місцевість і дають висновки стосовно якості проведеного розмінування", – розповів Батюк.

Водночас полковник зауважив, що планова утилізація порохів та боєприпасів, які вичерпали ресурс зберігання і є непридатними до застосування, триватиме ще близько року. Їх утилізуватимуть згідно з планом, на спеціально обладнаних майданчиках.

Як повідомляв УНН, 11 вересня, на складах Міністерства оборони України в Калинівці Вінницької області сталося задимлення.

У зоні задимлення було зафіксовано шість вибухів боєприпасів.

Міністерство оборони назвало горіння сухої трави попередньою причиною задимлення на арсеналі.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року у Калинівці розпочались вибухи на одному з найбільших складів боєприпасів ЗСУ. З Калинівки та навколишніх сіл евакуювали близько 30 тисяч осіб.

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