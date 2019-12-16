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Возле Калиновки завершили разминирование территории арсенала

Возле Калиновки завершили разминирование территории арсенала

Киев  •  УНН

 • 13098 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Поверхностное разминирование технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки в Винницкой области, полностью завершено. Об этом сообщил командир воинской части полковник Николай Батюк информагентству Минобороны Украины "АрмияInform", передает УНН.

"Поверхностное разминирования технической территории 48-го арсенала вблизи Калиновки Винницкой, полностью завершено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обезвреживание остатков взрывоопасных предметов, не подлежащих транспортировке, закончилось. Сейчас на технической территории работает специальная группа специалистов-саперов, которая проводит проверку качества разминирования.

"Специалисты, входящие в состав группы, не принимали участия в разминировании. То есть это независимая команда специалистов. Они по квадратам проверяют местность и дают заключения о качестве проведенного разминирования", - рассказал Батюк.

В то же время полковник заметил, что плановая утилизация пороха и боеприпасов, которые исчерпали ресурс хранения и непригодны к применению, продлится еще около года. Их будут утилизировать согласно плану, на специально оборудованных площадках.

Как сообщал УНН, 11 сентября, на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло задымление.

В зоне задымления было зафиксировано шесть взрывов боеприпасов.

Министерство обороны назвало горения сухой травы предварительной причиной задымления на арсенале.

Напомним, 26 сентября 2017 года в Калиновке начались взрывы на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ. Из Калиновки и окружающих сел эвакуировали около 30 тысяч человек.

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