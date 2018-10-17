Помпео заявил, что видит "серьезную решимость" Эр-Рияда в расследовании исчезновения Хашкаджи
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встреч с саудовской властью заявил, что видит “серьезную решимость” в действиях Саудовской Аравии по расследованию исчезновения журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщается в пресс-релизе Госдепартамента США, передает УНН.
“Проведенные встречи (с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом и главой МИД Адель ибн Ахмед аль-Джубейром) показали, что Саудовская Аравия серьезно настроена на установление фактов и обеспечение ответственности всех, включая высокопоставленных саудовских чиновников”, — говорится в тексте документа. Также в ходе встреч Помпео подчеркнул “важность проведения полного, открытого и своевременного расследования”.
В свою очередь руководство Саудовской Аравии, как указывается в пресс-релизе, твердо отрицает, что располагает какой-либо информацией о том, что произошло в консульстве в Стамбуле, и обещает предоставить полную информацию об итогах расследования.
Напоминаем, CNN сообщил о расчленении тела саудовского журналиста после убийства.