Помпео заявил, что видит "серьезную решимость" Эр-Рияда в расследовании исчезновения Хашкаджи

“Проведенные встречи (с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом и главой МИД Адель ибн Ахмед аль-Джубейром) показали, что Саудовская Аравия серьезно настроена на установление фактов и обеспечение ответственности всех, включая высокопоставленных саудовских чиновников”, — говорится в тексте документа. Также в ходе встреч Помпео подчеркнул “важность проведения полного, открытого и своевременного расследования”.

В свою очередь руководство Саудовской Аравии, как указывается в пресс-релизе, твердо отрицает, что располагает какой-либо информацией о том, что произошло в консульстве в Стамбуле, и обещает предоставить полную информацию об итогах расследования.

Напоминаем, CNN сообщил о расчленении тела саудовского журналиста после убийства.