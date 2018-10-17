Помпео заявив, що бачить "серйозну рішучість" Ер-Ріяда в розслідуванні зникнення Хашкаджі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео за підсумками зустрічей з саудівською владою заявив, що бачить “серйозну рішучість” в діях Саудівської Аравії щодо розслідування зникнення журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляється в прес-релізі Держдепартаменту США, інформує УНН.
“Проведені зустрічі (з королем Саудівської Аравії Сальманом бен Абдель Азіз Аль Саудом, наслідним принцом Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом і главою МЗС Адель ібн Ахмед аль-Джубейр) показали, що Саудівська Аравія серйозно налаштована на встановлення фактів і забезпечення відповідальності всіх, включаючи високопоставлених саудівських чиновників”, — йдеться в тексті документа. Також в ході зустрічей Помпео підкреслив “важливість проведення повного, відкритого і своєчасного розслідування”.
У свою чергу керівництво Саудівської Аравії, як вказується в прес-релізі, твердо заперечує, що має в своєму розпорядженні будь-яку інформацією про те, що сталося в консульстві в Стамбулі, і обіцяє надати повну інформацію про підсумки розслідування.
Нагадуємо, CNN повідомив про розчленування тіла саудівського журналіста після вбивства.