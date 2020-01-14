Помпео: США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112396 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 116180 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 114641 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 129550 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 105888 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108319 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108321 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131916 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130683 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Помпео: США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая

Помпео: США возобновляют стратегию сдерживания Ирана, России и Китая

Киев  •  УНН

 • 12873 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Ликвидация Касема Сулеймани, одного из руководителей Корпуса стражей исламской революции является частью более широкой стратегии сдерживания противников Соединенных Штатов. Объектами этой стратегии также являются Россия и Китай, заявил в понедельник Госсекретарь США Майк Помпео, пишет Радио Свобода, передает УНН.

В понедельник Майк Помпео выступил в Гуверовском институте при Стэнфордском университете с речью под названием “Восстановление стратегии сдерживания: пример Ирана”, что была посвящена “восстановлению настоящей стратегии сдерживания” по Ирану после того, как стратегия предыдущих администраций поощрила Тегеран к его “подрывной деятельности”.

“Ваш враг должен понимать, что мы не только имеем возможностями заставить его заплатить цену за его действия, но мы действительно готовы это сделать”, — заявил Помпео. Он подверг критике администрацию Барака Обамы, заключила в 2015 году так называемую ядерную сделку с Ираном, которая, по его словам, добавила смелости Тегерана.

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Согласно словам госсекретаря США Майка Помпео, объектом стратегии сдерживания является не только Иран. Он вспомнил поставки боевого оружия в Украину, денонсации Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности и испытания американских ракет средней дальности как часть этих стратегических усилий по России. США также расширили масштабы военно-морских учений в Южно-Китайском море в ответ на милитаризацию Китаем островов, чья принадлежность оспаривается различными странами.

“Мы восстанавливаем значение понятия сдерживания”, — подчеркнул Помпео.

Напомним, Президент Ирана подписал закон о внесении Пентагона в список террористических организаций.

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