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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 55173 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 106483 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 127857 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135163 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171023 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153995 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141600 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118348 просмотра

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Помпео начал второй раунд переговоров с руководством КНДР в Пхеньяне

Помпео начал второй раунд переговоров с руководством КНДР в Пхеньяне

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео, который находится в Пхеньяне, начал в субботу второй раунд переговоров с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Kyodo.

Накануне Помпео и Ким Ён Чхоль провели переговоры, на которых, в частности, обсуждались вопросы денуклеаризации КНДР и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

“Президент Трамп гарантирует Северной Кореи светлое будущее. Но для этого необходимо, чтобы была проведена полная денуклеаризация”, — приводит слова шефа американской дипломатии агентство Kyodo.

Напомним, госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Ген Хва.

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