Помпео начал второй раунд переговоров с руководством КНДР в Пхеньяне

Накануне Помпео и Ким Ён Чхоль провели переговоры, на которых, в частности, обсуждались вопросы денуклеаризации КНДР и репатриации останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны в 1950-1953 годах.

“Президент Трамп гарантирует Северной Кореи светлое будущее. Но для этого необходимо, чтобы была проведена полная денуклеаризация”, — приводит слова шефа американской дипломатии агентство Kyodo.

Напомним, госсекретарь США в пятницу прибыл с уже третьим по счету визитом в Пхеньян. Помпео покинет Пхеньян 7 июля, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Ген Хва.