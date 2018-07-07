Помпео розпочав другий раунд переговорів зі керівництвом КНДР у Пхеньяні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео, що знаходиться в Пхеньяні, почав у суботу другий раунд переговорів зі завідувачем відділом єдиного фронту Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем. Про це повідомляє УНН з посиланням на агентство Kyodo.
Напередодні Помпео і Кім Ен Чхоль провели переговори, на яких, зокрема, обговорювалися питання денуклеаризації КНДР і репатріації останків американських військовослужбовців, які загинули під час Корейської війни в 1950-1953 роках.
“Президент Трамп гарантує Північної Кореї світле майбутнє. Але для цього необхідно, щоб була проведена повна денуклеаризация”, — наводить слова шефа американської дипломатії агентство Kyodo.
Нагадаємо, держсекретар США в п’ятницю прибув з уже третім за рахунком візитом до Пхеньяну. Помпео покине Пхеньян 7 липня, після чого відправиться в Токіо, де проведе тристоронні переговори з главами МЗС Японії і Південної Кореї Таро Коно і Кан Ген Хва.