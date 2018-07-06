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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 81663 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 111669 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 132626 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 139537 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 176066 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155239 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142497 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 08:52 • 186706 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118385 просмотра

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Помпео подарил Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man от Трампа - СМИ

Помпео подарил Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man от Трампа - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8675 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Госсекретарь США Майк Помпео, который сегодня утром прибыл с официальным визитом в КНДР, передал главе страны Ким Чен Ыну подарок от Дональда Трампа - диск с песней Элтона Джона Rocket Man. Об этом сообщает Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники в США, передает УНН.

По словам источника, во время обеда Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре глава КНДР вспомнил о том, что президент США назвал его "человеком-ракетой". После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет. Кроме диска с песней Трамп передал письмо для Ким Чен Ына.

Как повидомялв УНН, государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян на переговоры, посвященные уточнению особенностей процесса денуклеаризации Северной Кореи и улучшению отношений между двумя странами.

Это третий визит Помпео в Пхеньян с апреля и первый после саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который состоялся 12 июня.

Помпео встречался с Кимом во время обеих своих предыдущих поездок - в мае перед саммитом и в начале апреля, когда он был еще директором ЦРУ.

Помпео будет вести переговоры в КНДР 6 и 7 июля, а затем поедет в Японию.

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