Помпео подарил Ким Чен Ыну диск с песней Rocket Man от Трампа - СМИ

По словам источника, во время обеда Ким Чен Ына и Трампа в Сингапуре глава КНДР вспомнил о том, что президент США назвал его "человеком-ракетой". После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что нет. Кроме диска с песней Трамп передал письмо для Ким Чен Ына.

Как повидомялв УНН, государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Пхеньян на переговоры, посвященные уточнению особенностей процесса денуклеаризации Северной Кореи и улучшению отношений между двумя странами.



Это третий визит Помпео в Пхеньян с апреля и первый после саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, который состоялся 12 июня.

Помпео встречался с Кимом во время обеих своих предыдущих поездок - в мае перед саммитом и в начале апреля, когда он был еще директором ЦРУ.

Помпео будет вести переговоры в КНДР 6 и 7 июля, а затем поедет в Японию.