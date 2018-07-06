Помпео подарував Кім Чен Ину диск з піснею Rocket Man від Трампа - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Держсекретар США Майк Помпео, який сьогодні ранком прибув з офіційним візитом в КНДР, передав главі країни Кім Чен Ину подарунок від Дональда Трампа - диск з піснею Елтона Джона Rocket Man. Про це повідомляє Chosun Ilbo з посиланням на дипломатичні джерела в США, передає УНН.
За словами джерела, під час обіду Кім Чен Ина і Трампа в Сінгапурі глава КНДР згадав про те, що президент США назвав його "людиною-ракетою". Після цього Трамп запитав, чи знає Кім Чен Ин цю пісню, і той відповів, що ні. Крім диска з піснею Трамп передав лист для Кім Чен Ина.
Як повідомялв УНН, державний секретар США Майк Помпео прибув до Пхеньяна на переговори, присвячені уточненню особливостей процесу денуклеаризації Північної Кореї і поліпшенню відносин між двома країнами.
Це третій візит Помпео у Пхеньян від квітня і перший після саміту президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, що відбувся 12 червня.
Помпео зустрічався з Кімом під час обох своїх попередніх поїздок – у травні перед самітом і на початку квітня, коли він був ще директором ЦРУ.
Помпео вестиме переговори в КНДР 6 і 7 липня, а потім поїде в Японію.