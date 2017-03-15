Ошибка украинского Минюста сорвала передачу 15 заключенных из "ДНР"

"Приехали мы туда на передачу и начали сверять документы, к сожалению, со стороны пенитенциарной службы не были подготовлены должным образом документы. Поэтому передать не смогли и честно говоря мы очень расстроены, поскольку, к сожалению, до тех реформ так называемых в министерстве юстиции, все было нормально", - рассказал М.Чаплыга.

По его словам, к передаче заключенных готовились месяца, но есть надежда на то, что министерство подготовит документы и уже в следующее "окно" заключенных передадут.

"Начали они так называемые реформы, теперь имеем такую ​​неприятную ситуацию, потому что очень много людей надеялись, там же и родственники. И мы приехали, подняли и СБУ, это же очень сложная процедура. К сожалению, на месте оказалось, что документы неправильно сделаны, но это не вина местной, региональной пенетенциарки - они нормально сработали. К сожалению, это проблемы из-за центрального аппарата, из-за всех этих реформ. Проблема на самом деле техническая, надеемся, что министерство подготовит все оперативно и в ближайшее окно, когда будет возможность, то мы уже технически это все реализуем", - добавил он.

Как сообщал УНН, в офисе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека ожидают передачу из Крыма осужденных в ближайшее время.