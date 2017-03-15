Помилка українського Мін'юсту зірвала передачу 15 ув’язнених з "ДНР"

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Через те, що Державна пенітенціарна служба України неналежним чином підготувала документи, передачі 15 ув'язнених до України, яку готували місяць, сьогодні не відбудеться. Про це в коментарі УНН повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига.

"Приїхали ми туди на передачу і почали звіряти документи, на жаль, зі сторони пенітенціарної служби не були підготовані належним чином документи. Відтак передати нам не змогли і чесно кажучи ми дуже засмучені, оскільки, на жаль, до тих реформ так званих в міністерстві юстиції, все було нормально", - розповів М.Чаплига.

За його словами, до передачі ув’язнених готувались місяці, але є надія на те, що міністерство підготує документи та вже в наступне "вікно" ув’язнених передадуть.

"Почали вони так звані реформи, тепер маємо таку неприємну ситуацію, бо дуже багато людей сподівались, там же і родичі. І ми приїхали, підняли і СБУ, це ж дуже непроста процедура. На жаль, на місці виявилося, що документи неналежним чином зроблені, але це не вина місцевої, регіональної пенетенціарки – вони нормально спрацювали. На жаль, це проблеми через центральний апарат через всі ці реформи. Проблема насправді технічна, сподіваємося, що міністерство підготує все оперативно і в найближче вікно, коли буде можливість, то ми вже технічно це все реалізуємо", - додав він.

Як повідомляв УНН, в офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини очікують на передачу з Криму засуджених найближчим часом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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