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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76222 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89859 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ошибка 404: интернет вчера, сегодня и завтра

Ошибка 404: интернет вчера, сегодня и завтра

Киев  •  УНН

 • 66655 просмотра

Вы еще помните жизнь без интернета? 

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня, 4 апреля, отмечают Международный День Интернета. Эта дата выбрана не случайно, так как в этот день умер святой Исидор Севильский, покровителя учащихся и студентов, который создал первую в истории энциклопедию “Этимология” в 20 томах. Также, дата 4.04 очень похожа на ошибку HTTP 404.

Стоит отметить, что для чествования такого важного элемента наших жизней не выбрали одной даты — их много, однако ни одна особо не прижилась.

Это не отменяет того факта, что появление интернета полностью изменило жизнь всего человечества, ведь, о чем можно говорить, если доступ к сети можно получить даже на вершине Эвереста. Об этом позаботилась небольшая компания “Ncell”, и вошла в историю.

Сейчас вы можете пользоваться интернетом на Эвересте, в метро, в пустыне, дома, и в то же время, он найдется не в каждом украинском селе из-за покрытия. Тем не менее, интернет такой сегодня, однако каким он будет завтра?

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Мнения экспертов и обычных пользователей сети расходятся: утопия и антиутопия. В этом вопросе все эксперты едины только в одном — каким будет общество, таким будет и интернет. Это можно понять уже и сейчас на примере ряда стран, таких как Пакистан, Туркменистан, Китай и Северная Корея, ведь они имеют очень своеобразные “отношения” со всемирной паутиной. Что и не удивительно, ведь это на прямую связано с идеологическим направлением данных стран.

Так, одни утверждают, что интернет будут контролировать государства, а на его просторах будет лишь пропаганда, в то время как другие, считают — свобода слова достигнет своего абсолюта.

Например, внештатный преподаватель Школы коммуникаций им. Вальтера Анненберга Университета Пенсильвании Сара Джексон считает, что через 10 лет нужно будет очень постараться укрепить сетевой нейтралитет, что связано и с социальной и политической деятельностью человечества.

Также интернет может стать медленнее из-за многочисленной рекламы, поэтому провайдеры будут иметь особый тариф для “элиты”, которая будет иметь к нему такой ж мнгновенный доступ, как мы сегодня, а может даже быстрее.

В целом эксперт выделяет настоящее время как, возможно, “золотой” век интернета.

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Ряд факторов в будущем интернета не может не смущать представителей отрасли, среди них кибертерроризм и киберпреступность. В антиутопичных представления доминируют такие картины, как невозможность выйти в сеть из-за постоянной угрозы персональным данным и банковским счетам, а также постоянного контроля личной жизни граждан через скрытую слежку.

Другие эксперты считают, что на работу интернета будет влиять все, вплоть до смены климата. Ведь в случае глобального потепления, штормов и ливней, наземные кабели, центры обработки данных и офисы интернет-провайдеров пострадают. Такого мнения придерживается автор книги “Подводная сеть” Николь Старосельски.

Однако одной из самых любимых теорий ученых и всех интересующихся остается такой: интернет пронижет наши тела от кончиков пальцев ног до макушек. Мы будем знать о своем теле все и ретранслировать это по желанию. Будут встроенные датчики в части тела и органы, хоть сейчас пока это звучит больше, как фантазия какого-то романиста-утописта, однако многие склоняются к данной концепции.

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Неизменным, по мнению профессора экономики и директора Проекта информационной экономики в Университете Клемсона в штате Южная Каролина, Томаса Хазлетта, останется одно, желание сетевых гигантов завлечь людей на свою сторону: продать как можно больше девайсов, подписок и приложений.

Стоит отметить, что каким бы интернет не был “завтра”, сегодня, в условиях кризиса системы здравоохранения, распростроняющегося коронавируса во всем мире: интернет — это универсальная возможность для каждого из нас сделать денежный перевод, пообщаться с друзьями, узнать новости, заказать необходимые товары для себя и близких, не выходя из дома.

Многим людям интернет позволил углубиться в онлайн-бизнес, заняться румбой, продолжить работать, начать учить язык и увидеть, как итальянцы поют и танцуют на своих балконах.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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