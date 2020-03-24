В Херсонской области разоблачили интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о коронавирусе

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67808 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80078 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 93295 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 90935 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 105134 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 89417 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103175 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105995 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131029 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130340 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Херсонской области разоблачили интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о коронавирусе

В Херсонской области разоблачили интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о коронавирусе

Киев  •  УНН

 • 17864 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Херсонской области правоохранители разоблачили еще одну интернет-пропагандистску, которая распространяла фейки о COVID-19, способствовала дестабилизации общественной обстановки в регионе и нагнетанию паники среди населения. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По данным следствия, жительница Берислава администрировала несколько сообществ с общей численностью почти 100 тысяч подписчиков в одной из запрещенных социальных сетей. Предварительно установлено, что женщина поддерживает контакты с боевиками "Л/ДНР" и координирует свою деятельность с администраторами других сепаратистских групп. В сообществах она периодически размещала призывы к свержению конституционного строя, пропагандировала идею создания так называемой Новороссии.

После введения правительством ограничительных мер из-за эпидемиологической ситуации в стране пропагандистка приняла новый "тренд" и начала распространять в сети фейки о коронавирусе.

В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски по месту ее жительства. Дома у злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютерную и мобильную технику с материалами, доказывающими противоправную деятельность. Сейчас решается вопрос о сообщении пропагандистке о подозрении.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого "русского мира".

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