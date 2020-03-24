В Херсонской области разоблачили интернет-пропагандистку, которая распространяла фейки о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Херсонской области правоохранители разоблачили еще одну интернет-пропагандистску, которая распространяла фейки о COVID-19, способствовала дестабилизации общественной обстановки в регионе и нагнетанию паники среди населения. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным следствия, жительница Берислава администрировала несколько сообществ с общей численностью почти 100 тысяч подписчиков в одной из запрещенных социальных сетей. Предварительно установлено, что женщина поддерживает контакты с боевиками "Л/ДНР" и координирует свою деятельность с администраторами других сепаратистских групп. В сообществах она периодически размещала призывы к свержению конституционного строя, пропагандировала идею создания так называемой Новороссии.
После введения правительством ограничительных мер из-за эпидемиологической ситуации в стране пропагандистка приняла новый "тренд" и начала распространять в сети фейки о коронавирусе.
В рамках ранее открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины правоохранители провели обыски по месту ее жительства. Дома у злоумышленницы правоохранители обнаружили компьютерную и мобильную технику с материалами, доказывающими противоправную деятельность. Сейчас решается вопрос о сообщении пропагандистке о подозрении.
Продолжается досудебное следствие.
Напомним, Служба безопасности Украины блокировала в Киеве деятельность пропагандиста, который распространял через интернет сепаратистские призывы и идеи так называемого "русского мира".