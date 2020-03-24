На Херсонщині викрили інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Херсонській області правоохоронці викрили ще одну інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про COVID-19, сприяла дестабілізації суспільної обстановки в регіоні та нагнітанню паніки серед населення. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За даними слідства, мешканка Берислава адмініструвала кілька спільнот із загальною чисельністю майже 100 тисяч підписників в одній із заборонених соціальних мереж. Попередньо встановлено, що жінка підтримує контакти із бойовиками "Л/ДНР" та координує свою діяльність з адміністраторами інших сепаратистських груп. У спільнотах вона періодично розміщувала заклики до повалення конституційного ладу, пропагувала ідею створення так званої Новоросії.
Після запровадження урядом обмежувальних заходів через епідеміологічну ситуацію в країні пропагандистка пристала на новий "тренд" та почала поширювати в мережі фейки про коронавірус.
У межах раніше відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України правоохоронці провели обшуки за місцем її проживання. Вдома у зловмисниці правоохоронці виявили комп’ютерну та мобільну техніку із матеріалами, що доводять протиправну діяльність. Наразі вирішується питання щодо повідомлення пропагандистці про підозру.
Триває досудове слідство.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала у Києві діяльність пропагандиста, який поширював через інтернет сепаратистські заклики та ідеї так званого "руського миру".