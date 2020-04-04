Помилка 404: інтернет вчора, сьогодні і завтра

ukru
16:58 • 51299 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

14:22 • 126090 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 219387 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 221772 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 223259 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 215736 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 188130 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185173 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 145623 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150055 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
 м/с
52 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

В ЄС можуть скасувати переведення годинників: що відомо про рішення

20 березня, 10:29 • 106190 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 140726 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 147712 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 125801 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 239459 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 219378 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 221762 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 223250 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 215732 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 188125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 32448 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

15:08 • 12805 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 125801 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 140726 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 111515 перегляди
Актуальне
Помилка 404: інтернет вчора, сьогодні і завтра

Помилка 404: інтернет вчора, сьогодні і завтра

Київ • УНН

 • 66661 перегляди

Ви ще пам'ятаєте життя без інтернету?

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні, 4 квітня, відзначають Міжнародний День Інтернету. Ця дата вибрана не випадково, адже в цей день помер святий Ісидор Севільський, покровитель учнів і студентів, який створив першу в історії енциклопедію “Етимологія” в 20 томах. Також, дата 4.04 дуже схожа на помилку HTTP 404.

Варто зазначити, що для вшанування такого важливого елемента наших життів не обрали однієї дати — їх багато, однак жодна особливо не прижилася.

Це не скасовує того факту, що поява інтернету повністю змінило життя всього людства, адже, про що можна говорити, якщо доступ до мережі можна отримати навіть на вершині Евересту. Про це подбала невелика компанія “Ncell”, і увійшла в історію.

Зараз ви можете користуватися інтернетом на Евересті, в метро, в пустелі, будинки, і в той же час, він знайдеться не в кожному українському селі через покриття. Проте, інтернет такий сьогодні, але яким він буде завтра?

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд зробив крок до покриття 95% України 4G-інтернетом — Прем’єр

Думки експертів і звичайних користувачів мережі розходяться: утопія і антиутопія. У цьому питанні всы експерти єдині тільки в одному — яким буде суспільство, таким буде і інтернет. Це можна зрозуміти вже і зараз на прикладі ряду країн, таких як Пакистан, Туркменістан, Китай і Північна Корея, адже вони мають дуже своєрідні “відносини” з всесвітньою павутиною. Що й не дивно, адже це на пряму пов’язане з ідеологічним спрямуванням даних країн.

Так, одні стверджують, що інтернет контролюватимуть держави, а на його просторах буде лише пропаганда, в той час як інші, вважають — свобода слова досягне свого абсолюту.

Наприклад, позаштатний викладач Школи комунікацій ім. Вальтера Анненберг Університету Пенсільванії Сара Джексон вважає, що через 10 років потрібно буде дуже постаратися зміцнити мережевий нейтралітет, що пов’язано і з соціальної і політичною діяльністю людства.

Також інтернет може стати повільніше через численну рекламу, тому провайдери будуть мати особливий тариф для “еліти”, яка буде мати до нього такий ж миттєвий доступ, як ми сьогодні, а може навіть швидше.

В цілому експерт виділяє теперешній час як, можливо, “золоте” століття інтернету.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Херсонській області викрили інтернет-пропагандистку, яка поширювала фейки про коронавірус

Низка чинників в майбутньому інтернету не може не бентежити представників галузі, серед них кібертероризм і кіберзлочинність. У антіутопічних уявлення домінують такі картини, як неможливість вийти в мережу через постійну загрозу персональних даних та банківських рахунків, а також постійний контроль особистого життя громадян через приховане стеження.

Інші експерти вважають, що на роботу інтернету буде впливати все, аж до зміни клімату. Адже в разі глобального потепління, штормів і злив, наземні кабелі, центри обробки даних і офіси інтернет-провайдерів постраждають. Такої думки дотримується автор книги “Підводна мережа” Ніколь Старосельськи.

Однак однією з найулюбленіших теорій вчених і всіх, хто цікавиться залишається такою: інтернет пронизає наші тіла від кінчиків пальців ніг до маківок. Ми будемо знати про своє тіло все і ретранслювати це за бажанням. Будуть вбудовані датчики в частини тіла і органи, хоч зараз поки це звучить більше, як фантазія якогось романіста-утопіста, проте багато хто схиляється до даної концепції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Інтернет для всіх” і збільшення IT в ВВП: в Мінціфри розповіли про плани на наступні 3 роки

Незмінним, на думку професора економіки і директора Проекту інформаційної економіки в Університеті Клемсона в штаті Південна Кароліна, Томаса Хазлетта, залишиться одне, бажання мережевих гігантів заманити людей на свою сторону: продати якомога більше девайсів, підписок і додатків.

Варто зазначити, що яким би інтернет не був “завтра”, сьогодні, в умовах кризи системи охорони здоров’я, розповсюдження коронавірусу в усьому світі: інтернет — це універсальна можливість для кожного з нас зробити грошовий переказ, поспілкуватися з друзями, дізнатися новини, замовити необхідні товари для себе і близьких, не виходячи з дому.

Багатьом людям інтернет дозволив заглибитися в онлайн-бізнес, зайнятися румбою, продовжити працювати, почати вчити мову і побачити, як італійці співають і танцюють на своїх балконах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоТехнології

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.11
Bitcoin
$84,032.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,050.60
Ethereum
$1,967.57