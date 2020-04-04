Помилка 404: інтернет вчора, сьогодні і завтра

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні, 4 квітня, відзначають Міжнародний День Інтернету. Ця дата вибрана не випадково, адже в цей день помер святий Ісидор Севільський, покровитель учнів і студентів, який створив першу в історії енциклопедію “Етимологія” в 20 томах. Також, дата 4.04 дуже схожа на помилку HTTP 404.

Варто зазначити, що для вшанування такого важливого елемента наших життів не обрали однієї дати — їх багато, однак жодна особливо не прижилася.

Це не скасовує того факту, що поява інтернету повністю змінило життя всього людства, адже, про що можна говорити, якщо доступ до мережі можна отримати навіть на вершині Евересту. Про це подбала невелика компанія “Ncell”, і увійшла в історію.

Зараз ви можете користуватися інтернетом на Евересті, в метро, в пустелі, будинки, і в той же час, він знайдеться не в кожному українському селі через покриття. Проте, інтернет такий сьогодні, але яким він буде завтра?

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Думки експертів і звичайних користувачів мережі розходяться: утопія і антиутопія. У цьому питанні всы експерти єдині тільки в одному — яким буде суспільство, таким буде і інтернет. Це можна зрозуміти вже і зараз на прикладі ряду країн, таких як Пакистан, Туркменістан, Китай і Північна Корея, адже вони мають дуже своєрідні “відносини” з всесвітньою павутиною. Що й не дивно, адже це на пряму пов’язане з ідеологічним спрямуванням даних країн.

Так, одні стверджують, що інтернет контролюватимуть держави, а на його просторах буде лише пропаганда, в той час як інші, вважають — свобода слова досягне свого абсолюту.

Наприклад, позаштатний викладач Школи комунікацій ім. Вальтера Анненберг Університету Пенсільванії Сара Джексон вважає, що через 10 років потрібно буде дуже постаратися зміцнити мережевий нейтралітет, що пов’язано і з соціальної і політичною діяльністю людства.

Також інтернет може стати повільніше через численну рекламу, тому провайдери будуть мати особливий тариф для “еліти”, яка буде мати до нього такий ж миттєвий доступ, як ми сьогодні, а може навіть швидше.

В цілому експерт виділяє теперешній час як, можливо, “золоте” століття інтернету.

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Низка чинників в майбутньому інтернету не може не бентежити представників галузі, серед них кібертероризм і кіберзлочинність. У антіутопічних уявлення домінують такі картини, як неможливість вийти в мережу через постійну загрозу персональних даних та банківських рахунків, а також постійний контроль особистого життя громадян через приховане стеження.

Інші експерти вважають, що на роботу інтернету буде впливати все, аж до зміни клімату. Адже в разі глобального потепління, штормів і злив, наземні кабелі, центри обробки даних і офіси інтернет-провайдерів постраждають. Такої думки дотримується автор книги “Підводна мережа” Ніколь Старосельськи.

Однак однією з найулюбленіших теорій вчених і всіх, хто цікавиться залишається такою: інтернет пронизає наші тіла від кінчиків пальців ніг до маківок. Ми будемо знати про своє тіло все і ретранслювати це за бажанням. Будуть вбудовані датчики в частини тіла і органи, хоч зараз поки це звучить більше, як фантазія якогось романіста-утопіста, проте багато хто схиляється до даної концепції.

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Незмінним, на думку професора економіки і директора Проекту інформаційної економіки в Університеті Клемсона в штаті Південна Кароліна, Томаса Хазлетта, залишиться одне, бажання мережевих гігантів заманити людей на свою сторону: продати якомога більше девайсів, підписок і додатків.

Варто зазначити, що яким би інтернет не був “завтра”, сьогодні, в умовах кризи системи охорони здоров’я, розповсюдження коронавірусу в усьому світі: інтернет — це універсальна можливість для кожного з нас зробити грошовий переказ, поспілкуватися з друзями, дізнатися новини, замовити необхідні товари для себе і близьких, не виходячи з дому.

Багатьом людям інтернет дозволив заглибитися в онлайн-бізнес, зайнятися румбою, продовжити працювати, почати вчити мову і побачити, як італійці співають і танцюють на своїх балконах.