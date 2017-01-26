Помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области посадили под домашний арест
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области, задержанную 23 января после получения взятки в размере 23 тыс. долл США, посадили под домашний арест. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАБУ.
Соответствующее решение судья Соломенского районного суда города Киева принял 25 января по результатам рассмотрения ходатайства детективов НАБУ, согласованного с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Помощницу судьи подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украина.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, как сообщал УНН, помощницу судьи Апелляционного суда Киевской области разоблачили во взяточничестве.