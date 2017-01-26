Помічницю судді Апеляційного суду Київщини посадили під домашній арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Помічницю судді Апеляційного суду Київської області, затриманій 23 січня після одержання хабара у розмірі 23 тис. дол США, посадили під домашній арешт. Про це УНН повідомили у прес-службі НАБУ.
Відповідне рішення слідчий суддя Солом’янського районного суду міста Києва ухвалив 25 січня за результатами розгляду клопотання детективів НАБУ, погодженого з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Помічницю судді підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.2 ст.15, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, помічницю судді Апеляційного суду Київської області викрили на хабарництві.