Помощник Трампа по нацбезопасности посетит РФ

"Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится. Вот пока все, что мы можем сказать", - сказал Песков.

Кроме того, Песков заявил, что пока нет информации о месте и встрече президентов США и россии Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

"Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать. Если и когда мы будем готовы, мы сделаем соответствующее заявление", - заявил он.

Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в июле этого года в Европе.