Помічник Трампа з нацбезпеки відвідає РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідає Росію. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на "ТАСС".
"Наскільки нам відомо, дійсно, така поїздка відбудеться. Ось поки все, що ми можемо сказати", - сказав Пєсков.
Крім того, Пєсков заявив, що поки немає інформації про місце і час зустрічі президентів США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.
"Як ви знаєте, ніяких офіційних заяв із цього приводу ні з Кремля, ні з Білого дому не робилося. Поки нам нічого сказати. Якщо і коли ми будемо готові, ми зробимо відповідну заяву", - заявив він.
Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомляло, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним в липні цього року в Європі.