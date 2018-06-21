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Помічник Трампа з нацбезпеки відвідає РФ

Помічник Трампа з нацбезпеки відвідає РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Помічник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон відвідає Росію. Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на "ТАСС".

"Наскільки нам відомо, дійсно, така поїздка відбудеться. Ось поки все, що ми можемо сказати", - сказав Пєсков.

Крім того, Пєсков заявив, що поки немає інформації про місце і час зустрічі президентів США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним.

"Як ви знаєте, ніяких офіційних заяв із цього приводу ні з Кремля, ні з Білого дому не робилося. Поки нам нічого сказати. Якщо і коли ми будемо готові, ми зробимо відповідну заяву", - заявив він.

Нагадаємо, агентство Bloomberg повідомляло, що президент США Дональд Трамп планує зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним в липні цього року в Європі.

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