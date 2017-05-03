Помощник президента РФ назвал разговор В.Путина и Д.Трампа "деловым и позитивным"

“Очень позитивный разговор. Деловой и позитивный”, — сказал Ю.Ушаков.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что между Д.Трампом и В.Путиным состоялся “очень хороший” телефонный разговор.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты России и США высказались в пользу организации личной встречи во время саммита G20 в Гамбурге в июле.