Помощник президента РФ назвал разговор В.Путина и Д.Трампа "деловым и позитивным"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся во вторник, был деловым и позитивным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
“Очень позитивный разговор. Деловой и позитивный”, — сказал Ю.Ушаков.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что между Д.Трампом и В.Путиным состоялся “очень хороший” телефонный разговор.
Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты России и США высказались в пользу организации личной встречи во время саммита G20 в Гамбурге в июле.