Помічник президента РФ назвав розмову В.Путіна і Д.Трампа "діловою і позитивною"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що телефонна розмова Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася у вівторок, була діловою і позитивною. Про це повідомляє УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Дуже позитивна розмова. Ділова і позитивна”, — сказав Ю.Ушаков.
Нагадаємо, раніше в Білому домі заявили, що між Д.Трампом і В.Путіним відбулася “дуже хороша” телефонна розмова.
Як повідомили у прес-служба Кремля, президенти Росії і США висловилися на користь організації особистої зустрічі під час саміту G20 у Гамбурзі в липні.