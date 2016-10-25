Помощник депутата польского сейма пытался вывезти из Украины янтарь и сигареты - А.Слободян

Вечером 24 октября около 23 часов в ППр "Краковец" на выезд из Украины следовал автомобиль "Крайслер" польской регистрации. Водитель, гражданин Польши 1995 года рождения зявив, что является помощником депутата сейма Польши и попросил о первоочередном проезде, поскольку следует в служебных целях и спешит по важным государственным делам.

Мужчина предоставил правоохранителям письмо-просьбу лично от депутата. Однако пограничники направили автомобиль на углубленный осмотр.

В результате в полостях под задним сиденьем и в багажном отделении обзорная погранично-таможенная группа обнаружила 2430 пачек сигарет с украинскими акцизными марками и 11,8 кг необработанного янтаря.

Автомобиль и сигареты с брендом изъято. Продолжаются следственные действия.