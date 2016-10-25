Помічник депутата польського сейму намагався вивезти з України бурштин і цигарки - О.Слободян
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. В пункті пропуску “Краковець” прикордонники затримали помічника депутата польського сейму, який намагався вивезти з України понад 11 кг бурштину та понад дві тисячі пасок цигарок. Про це УНН помічник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.
Ввечері 24 жовтня близько 23-ї години в ППр “Краковець” на виїзд з України слідував автомобіль “Крайслер” польської реєстрації. Водій, громадянин Польщі 1995 року народження зявив, що є помічником депутата сейму Польщі та попросив про першочерговий проїзд, оскільки слідує зі службовою метою та поспішає у важливих державних справах.
Чоловік надав правоохоронцям лист-прохання особисто від депутата. Однак прикордонники направили автомобіль на поглиблений огляд.
В результаті у порожнинах під заднім сидінням та у багажному відділенні оглядова прикордонно-митна група виявила 2430 пачок цигарок з українськими акцизними марками та 11,8 кг необробленого бурштину.
Автомобіль та цигарки з бурштином вилучено. Тривають слідчі дії.