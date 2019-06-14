Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Мексиканская актриса Эдит Гонсалес, известная по роли Леонелло Вильяреаль в сериале "Дикая роза" (Rosa salvaje, 1987-1988), умер в возрасте 54 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
По данным телеканала, причиной смерти актрисы стал рак, с которым она боролась в течение последних трех лет. У Эдит Гонсалес остались муж и 14-летняя дочь Констанца.
Актриса также снималась в сериалах "Богатые тоже плачут" (Los ricos tambin lloran, 1979 -1980), "Дикое сердце" (Corazn salvaje, 1993) и многих других.
Напомним, стало известно, что во вторник ночью скончался многолетний солист Львовского национального театра оперы и балета им. С. Крушельницкой, преподаватель Музыкальной академии им. Н. Лысенко Роман Витошинский.