Померла зірка серіалів "Дика троянда" і "Багаті теж плачуть"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Мексиканська актриса Едіт Гонсалес, відома за роллю Леонелло Вільяреаль в серіалі "Дика троянда" (Rosa salvaje, 1987-1988), померла у віці 54 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN.
За даними телеканалу, причиною смерті актриси став рак, з яким вона боролася протягом останніх трьох років. У Едіт Гонсалес залишилися чоловік і 14-річна дочка Констанца.
Актриса також знімалася в серіалах "Багаті теж плачуть" (Los ricos tambin lloran, 1979 -1980), "Дике серце" (Corazn salvaje, 1993) і багатьох інших.
Нагадаємо, стало відомо, що у вівторок уночі відійшов у вічність багаторічний соліст Львівського національного театру опери та балету ім. С. Крушельницької, викладач Музичної академії ім. М. Лисенка Роман Вітошинський.