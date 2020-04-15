Умершая от COVID-19 в Харьковской области продавала в церкви свечи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Валковском районе в Харьковской области 71-летняя женщина, которая умерла с подтвержденным диагнозом COVID-19, могла контактировать с большим количеством людей, ведь занималась продажей свечей в церкви. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер на брифинге, передает корреспондент УНН.
"Количество людей пока устанавливается, но это большое количество людей ... Этот населенный пункт на сегодня перекрыт. Почему, потому что мы знаем, что эта бабушка находилась на выходных в церкви, и она занималась продажей свечей церковных", - сказал Кучер.
По его словам, устанавливаются контактные лица и отправлены соответствующие бригады для проверки лиц на COVID-19.
Также, по словам заместителя председателя Харьковской ОГА Тараса Пастуха, все органы самоуправления проинформированы, как должно происходить захоронения умерших от коронавируса.
Напомним, в Харьковской области зарегистрировано 25 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки один человек вылечился и один человек умер.